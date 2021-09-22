رفيق القاضي يكشف حقيقة تقديم الجزء الثاني من "شقة 6"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع إعلان رفيق القاضي، وسعاد القاضي، ومحمود وحيد مؤلفي مسلسل "شقة 6"، التقدم ببلاغ للسيد النائب العام ضد محمود كامل مخرج العمل، كشف المخرج عن عزمه تقديم جزءا ثانيا من المسلسل.

السيناريست رفيق القاضي في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال :" نحن من جهتنا تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام ضد الممارسات والتعدي على حقوقنا كمؤلفين للعمل، وأصحاب حقوق ملكية، هذا من ناحية".

وتابع:" من البداية لم يكن هناك أي حديث أو إشارة من المخرج لوجود فكرة تقديم جزء ثاني من المسلسل، إلا إذا كان يريد القيام بذلك دون علمنا نحن أصحاب في الفكرة والسيناريو، قبل التلاعب به، علما أن النهاية الفعلية التي كتبت لتقدم في المسلسل قبل التشويه في أخر حلقاته، كانت تصلح لتقديم الجزء الثاني".

رفيق أضاف :"ما أعلن عن وجود جزء ثاني، ماهو إلا كذب لم يصدر رسميا من أي جهة ومنها الإنتاج إي إشارة أو إعلان عنه"

محمود كامل مخرج المسلسل كان قد نشر تعقيبا عبر صفحته في موقع فيس بوك، وكتب "هدفي أن الناس تفكر وتشغل دماغها وتتساءل ويكون في جدال ومناقشات زي ما كان موجود طول حلقات مسلسل شقة 6، وكانت الناس جوا الموضوع في حاله استنتاجات، فأي نجاح الفضل بعد ربنا هو لكل إنسان اشتغل معايا بمنتهى الضمير، المفاجأة أنه فيه جزء ثاني إن شاء الله".

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، وإخراج محمود كامل.