شذى تطرح أحدث أغانيها "اشتغالة ولا لأ" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت المطربة شذى أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم "اشتغالة ولا لأ"، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع جيزو، هندسة صوتية وميكس وماستر ماهر صلاح، رؤية فنية وتنفيذ محمد حامد، وإنتاج كاسيت ميديا.

يذكر أن آخر أغاني المطربة شذى "مقلوبة حياتي" والتي طرحتها في مارس الماضي، وهي من كلمات أحمد الجندي، رؤية فنية محمد حامد، ألحان مدين، توزيع وميكس وماستر عمر إسماعيل، جيتار شريف فهمي، مهندس صوت ماهر صلاح، من إنتاج "Casset".