خالد بن محمد بن زايد يفتتح الدورة الـ 12 من معرض العين للكتاب

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تحت رعاية الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثّل الحاكم في منطقة العين، افتتح الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدورة الثانية عشرة من معرض العين للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في مكتبة زايد المركزية، وتستمر لغاية 30 سبتمبر الجاري.



ورافقه في جولته في المعرض محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف سعيد غباش، المدير العام لمكتب أبوظبي التنفيذي، وسعود الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وعلي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وموزة الشامسي المديرة التنفيذية لمركز أبوظبي للغة العربية بالإنابة، وعدد من الشخصيات والمهتمين. وفي الجولة، تفقد سموه عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المعرض.

وتتزامن الدورة الحالية للمعرض مع الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، وتقام تحت شعار «أجيال تقرأ وتقود المستقبل». ويشكل المعرض منصة للتبادل الثقافي ويهدف إلى التركيز على أهمية القراءة. كما يعد معرض العين للكتاب منصة تحتفي بأعمال الكتّاب والمثقّفين الإماراتيين، وتعرّف القرّاء إلى تجاربهم الأدبية والثقافية.