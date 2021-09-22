مصطفى قمر ينعى المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان مصطفى قمر، المشير محمد حسين طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

ونشر قمر، صورة المشير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفي إلى رحمة الله الأب العظيم معالي المشير حسين طنطاوي، عاش حياته كلها فداء للوطن وللمصريين، وكان حصن أمان لهم، وعبر بنا جميعا لبر الأمان من أحرج اللحظات الصعبة ليحمينا ويحمي أولادنا وأهلنا، جاهد وحارب ضد الأعداء وحمى حدودنا، وجاهد وحارب الخائنين داخل بلادنا ليحمينا من الإرهاب والخوف، وأهدانا الأمان والطمأنينة على حساب راحته وخوفه وقلقه".

أضاف: "رحم الله هذا الرجل العظيم، كنت عندما تنظر إليه وتمد يدك لتتشرف بالسلام، تجده ينظر إليك نظرة الأب السند الذي يحمي ظهرك، والقلب الحنون الذي يحس بمشاكلك، الله يرحمك ويجعل مأواك الجنة يا معالي المشير طنطاوي.. ادعوله بالرحمة".

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى المشير رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.

وأُحيل المشير للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعُيّن مستشارًا لرئيس الجمهورية.