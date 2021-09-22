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أحمد سعد يشوق الجمهور لأغنية "ع الدوغري" مع مصطفى حجاج (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

شوق الفنان أحمد سعد، جمهوره، لأغنية "ع الدوغري" مع الفنان مصطفى حجاج.

ونشر "سعد" فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قال خلاله إن "ع الدوغري" سيتم طرحها يوم الأربعاء الساعة السادسة مساء، وغنى مقطع من الأغنية المنتظرة، معربا عن سعادته بالتعاون مع مصطفى حجاج.

أغنية "ع الدوغري" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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