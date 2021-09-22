نجمة أمريكية تثير إعجابا واسعا بين متابعيها بصور”جريئة”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أبدى متابعون النجمة الموسيقية الأمريكية، المطربة ريانا، اعجابا كبيرا بصور جديدة وثقتها في زي جريء.

وتظهر سلسلة صور نشرت في منصة “إنستغرام” على حساب ريانا المغنية البالغة 33 عاما من عمرها وهي ترتدي سترة شفافة لامعة من تصميم علاماتها للأزياء “Savage x Fenty”، وتكمل مظهرها بقلادة وأقراط ذهبية كبيرة.

وأرفقت ريانا التدوينة بتعليق أعلنت فيه عن مجموعة أزياء جديدة لعلاماتها سيتم عرضها لأول مرة يوم 24 سبتمبر.

وأثارت الصور إعجابا واسعا لدى متابعي المغنية حيث أشادوا بجمالها بينما اعترف البعض بـ”حبهم” لها.