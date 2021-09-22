شاهد .. صورة متداولة لحفيدة إسماعيل ياسين .. والجمهور : ” نسخة طبق الأصل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:57 صباحاً - شاركت الإعلامية ” مي العيدان ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام صورة ل ” سارة ياسين ” حفيدة الفنان المصري الراحل ” إسماعيل ياسين ” .
وانقسمت الصورة إلى جزئين الجزء الأول به صورة لسارة ياسين والجزء الثاني صورة لجدها الراحل إسماعيل ياسين .
وتساءلت مي العيدان في تعليقها على الصورة عن وجه الشبه بين سارة ياسين وجدها .. فكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” صورة سارة ياسين حفيدة إسماعيل ياسين .. يتشابهون ؟ ” .
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أكد الكثير منهم على وجه الشبه الكبير بين الحفيدة سارة وجدها واعتبروها نسخة طبق الأصل عنه .. فيما أشار البعض الآخر إلى وجه الشبه بينها وبين الفنانة المصرية ” ياسمين عبد العزيز ” .
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