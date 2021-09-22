هاني سلامة بالفيديو: بناتي لا يشاهدن أعمالي الفنية وتلقيت تهديدا بالقتل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد الفنان هاني سلامة عدم متابعة ابنتيه لأعماله الفنية، بسبب تأثر ابنته الكبرى مريم بمشهد له في أحد الأعمال الفنية وهو يبكي بشدة، مؤكدا أن الصغيرة دخلت في نوبة بكاء خوفا على والدها ومن بعدها قررت عدم مشاهدة أي عمل فني له، وإن تابعت في رمضان الماضي بعض حلقات مسلسله “بين السما والأرض”

أضاف هاني سلامة، في الجزء الثاني من حواره لبرنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس: بناتي لحد النهاردة لم يشاهدوا لي ولا عمل فني، ما عدا بين السما والأرض، الذي عُرض في الموسم رمضان الماضي 2021.

تابع هاني سلامة: لم يتابعوا لي ولا فيلم ولا مسلسل، والسبب أن مريم بنتي الكبيرة بالصدفة كانت تشاهد التليفزيون، ووجدتني أبكي في مشهد من فيلم “أنت عمري”.

وواصل هاني سلامة قائلا: ذهبت مريم لوالدتها، وصدقت المشهد جدًا، وكانت مش عاوزة تشوف والدها بيعيط، وافتكرت الموضوع حقيقي، ومن ساعتها وهي مش بتتفرج، ممكن تسمع من زملائها، ولكن لا تتابع. وأنا عندي بنتين مريم 14 سنة، ومليكة 10 سنوات.

واعترف هاني سلامة بتفكيره جديا في نقل إقامة اسرته خارج مصر بعد تلقيه تهديدات بالفتل أثناء تصوير مسلسل “الداعية”، وأضاف: اتهددت بالقتل، بسبب “الداعية”، واتقال لي بالحرف أبعد عننا يا هاني يا سلامة.

وأكد هاني سلامة أنه شعر بالخوف على أسرته وقال: أنا مراتي مصرية كندية، فكرت أن انقلهم للعيش في كندا، ولكنها بعيدة جدًا، ثم فكرت في الجونة وبفكر في حاجات كثير، ولكن عملت المسلسل، لأنه شئ تنويري في الوقت المناسب.