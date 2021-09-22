زوجة نضال الشافعي تكشف حالته الصحية بعد العملية الجراحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت هند محمد علي، زوجة الفنان نضال الشافعي، طبيعة مرض زوجها والعملية التي خضع لها، حيث تعد تكملة للعملية الأولى التي أجراها يوم 23 آب (أغسطس) الماضي، مبينة أن هناك جزءًا بالقولون به فتح لذلك خضع للعملية لغلقه، حيث تعرض خلال الفترة الماضية لأزمة صحية، نتيجة إصابته بانفجار بالزوائد القولونية، الناتج عن انفعاله الشديد بسبب خلافه مع منتج فيلم “ميني بار”.

طالبت زوجة نضال الشافعي من الجمهور الدعاء له، قائلة: “الـ48 ساعة المقبلين مهمين جدًا أرجو من الجمهور الدعاء له.

وكان نضال الشافعي قد وجه مجموعة نصائح لزملائه بالوسط الفني، بعد إصابته بانفجار القولون، ناصحًا لهم عدم الدخول في مشادات وانفعالات بينهم وبين الآخرين أثناء عملهم، حتى لا يؤثر ذلك على صحتهم مثلما حدث معه.

وأكد نضال أن صحة الإنسان أهم من أي شيء، مضيفًا أن لا شيء يهم أن يعرض الإنسان للضغط والعصبية، قائلاً: “مفيش حاجة تستاهل تتعب نفسك عشان خاطر ناس مش مستوعبة، مش أمينة ممكن يحصلك حاجة في جسمك والصحة دي شيء أهم حاجة في الدنيا”.