أسوأ أفلام نجوم هوليوود على الإطلاق.. ما هي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم شهرتهم الكبيرة والواسعة وموهبتهم الفنية المتميزة وما حققوه من نجاحات على الساحة طوال مشوارهم الفني، فإن بعض نجوم هوليوود أخفقوا في اختيارات بعض أعمالهم الفنية.. من الكوميديا التي لم تستطع إضحاك الجمهور، إلى الأعمال الدرامية الحياتية التي أشعرت مشاهديها بالملل والضجر.. نقدم في التقرير التالي أسوأ الأفلام التي قدمها مشاهير عالم هوليوود:

آدم ساندلر

لم يوفق الممثل الأميركي آدم ساندلر عند اختياره بطولة فيلم “Jack and Jill”، فلم يلاقِ دوره استحسان الجمهور خلال أحداث الفيلم، حتى ظهور الممثل الكبير آل باتشينو لم يجعل الجمهور يتقبل الفيلم.

إيدي مورفي

لم يستطع النجم الأميركي إيدي مورفي الحصول على إعجاب الجمهور أو الحصول على أرباح، بعد عرض فيلمه The Adventures of Pluto Nash، حيث فشل الفيلم بشكل كبير فور عرضه ففكرة وجود ملهى ليلي على سطح القمر لم تكن فكرة مقبولة لدى الجمهور.

جوني ديب

رغم شهرته الكبيرة وقدرته على التلون في شكله وأسلوبه وفق الشخصية التي يقدمها، فإن جوني ديب أخفق بشكل كبير عندما وقع اختياره على بطولة فيلم Mortdecai، ويعتبر هذا الفيلم الأسوأ في تاريخ ديب، وفي مسيرته الفنية المميزة.

ديمي مور

لم تلاقِ الممثلة الأميركية ديمي مور استحسان الجمهور على دورها في فيلم Strip tease، ولم يتجاوب الجمهور مع هذا الفيلم، وكان من ضمن إخفاقات مور في مسيرتها الفنية.

هالي بيري

رغم شهرة دورها في فيلم Catwoman، فإن النجمة هالي بيري لاقت الكثير من النقد جراء بطولتها لهذا الفيلم، وانتقد الجمهور دورها بسبب ملابسها غير اللائقة، وأيضاً النص الضعيف.

ميغ رايان

لم تحقق الممثلة الأميركية ميغ رايان نجاحاً عن بطولتها لفيلم Against the Ropes، بسبب النص الضعيف والأداء غير المقنع، ولم يحقق الفيلم أرباحاً في شباك التذاكر.

توم كروز

يعتبر الأميركي توم كروز من النجوم الأعلى أجراً في عالم هوليوود، لكن دوره في فيلم Rock of Ages لم يلاقِ إعجاب الجمهور، ورغم فشل الفيلم فإن كروز لايزال يُشيد بدوره فيه.

ميريل ستريب

يعتبر فيلم Lions for Lambs من الأعمال غير الناجحة التي ظهرت بها النجمة ميريل ستريب بجانب الممثل الأميركي توم كروز، وقال النقاد إن الفيلم يفتقر للحبكة الدرامية، ولم يحقق الفيلم أرباحاً كبيرة في شباك التذاكر.

بن أفليك

يعد فيلم Gigli من أسوأ اختيارات الممثل الشهير بن أفليك وحصد الفيلم العديد من التقيييمات السيئة، حتى علاقة أفليك في ذلك الوقت بخطيبته السابقة جينيفر لوبيز لم تستطع أن تجلب الأنظار نحو الفيلم.

جون ترافولتا

لا يعتبر فيلم Battlefield Earth اختياراً سيئاً فقط بالنسبة للممثل الأميركي جون ترافولتا، لكنه لم يحقق أرباحاً في شباك التذاكر، وأدى لإفلاس شركة الإنتاج.

بروس ويليس

رغم أن الممثل الشهير بروس ويليس استمتع بتصوير فيلم Breakfast of Champions، فإن الفيلم فشل بشكل ذريع ولم ينجح على الإطلاق، ولم يتم إصداره بشكل عام في السينمات، ويعتبر من أسوأ أفلام ويليس في مسيرته الفنية الناجحة.