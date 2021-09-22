تاليا تبهر متابعيها بجمالها ورشاقتها في عامها الـ 50

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة المكسيكية تاليا صوراً جديدة من جلسة تصوير حديثة، لفتت من خلالها اهتمام متابعيها حول العالم.

وتميزت تاليا برشاقة لافتة وجمال باهر، وأشار البعض الى أنّها لا تعرف التقدم في السن علماً أنّها أصبحت في عامها الخمسين.

ويذكر أن الفنانة المكسيكية اشتهرت منذ سنوات في العالم العربي، من خلال أدائها دور البطولة في مسلسلات تمت دبلجتها إلى اللغة العربية وأبرزها “ماريا مارسيدس” وماريا ابنة الحي” و”روزاليندا”. واعتبرت في حينها رمزاً من رموز الأنوثة والجمال بالنسبة إلى الكثيرات.