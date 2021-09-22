أول تعليق من سمير صبري على شائعة وفاته: دي قلة أدب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أبدى الفنان سمير صبري غضبه الشديد من الانتشار الكبير لشائعة وفاته التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس وصدقها البعض بعد تقديم زميلته النجمة مديحة حمدي نعيا رسميا، ووصف سمير ما يحدث ب “قلة أدب”.

وفي أول تعليق على الشائعة تحدث سمير صبري لبرنامج “ET بالعربي” قائلا: إيه قلة الأدب دي.. الناس اللي فاضية اللي بتطلع الإشاعات المغرضة التي بتطلع على الوسائل الحديثة.

وأضاف سمير صبري: يعني نفسي يلي بيكتبو الحاجات دي وبينزلو الأخبار أن يتأكدوا من صحة الأخبار عيب كدة.. أنا مش فاهم الناس يلي فاضية تطلع إشاعات على الناس يعني إيه ده.. إيه قلة الأدب دي.

يذكر ان الفنانة المصرية مديحة حمدي تسببت في ترويج شائعة وفاة زميلها سمير صبري، بعدما قدمت نعيا مؤثرا له عبر حسابها بموقع الفيس بوك، وبادرت سريعا بحذفه بعدما تأكدت أن الخبر غير صحيح.

مديحة حمدي نشرت صورة للفنان سمير صبري على صفحتها بموقع الفيس بوك، وعلقت عليها قائلة: وداعًا الأخ والزميل سمير صبري.. أسكنك الله فسيح جناته وألهم جمهورك وأهلك الصبر والسلوان.

وبعد انتشار الخبر وتعامل أغلب رواد مواقع التواصل الاجتماعي معه وكأنه حقيقة، عادت حمدي لتقدم اعتذارا من زميلها وجمهورهاقائلة: أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء.. آسفة جدًا جدًا الأخ والزميل الرائع أ/ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلا هذا درس لي شخصيا أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى آسفة جدًا جدًا أ/ سمير صبري دمت لنا ولجمهورك ومحبيك.

ونشرت نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية صورة للفنان سمير صبري، وعلقت عليها قائلة:” الحمد لله الأستاذ العظيم الفنان الصديق الغالي بخير”.