أميتاب باتشان يغرّد لحفيدته ويمدحها.. “إعجاب وفخر الجد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شارك الأسطورة “أميتاب باتشان” عبر حسابه الخاص على تويتر تغريدة أعرب فيها عن حبه وفخره بحفيدته “نافيا نافيلي” أثناء قيامها بعزف مقطوعة موسيقية على البيانو.

إلى جانب الفيديو المُهدئ، أرفق “باتشان” عبارات رقيقة يُثني فيها على حفيدته “نافيا” قائلًا في التغريدة: “إعجاب وفخر الجد بحفيدته، “نافيا نافيلي” … العصامية، التي تبني منصات للنساء المحرومات، المتدربة في إدارة أعمال والدها، والتي تدرك أي خلل في الكمبيوتر المحمول لديَّ!! أحبك يا عزيزتي”.

و”نافيا نافيلي” هي ابنة “شويتا باتشان”، وهي قريبة للغاية من جدها “أميتاب باتشان”. بين الحين والآخر، يشارك الثنائي الجد والحفيدة منشورات رائعة لبعضهما البعض.

ففي عيد ميلاد “باتشان” العام الماضي، نشرت “نافيا” صورة رائعة لنفسها وهي تعانق جدها بينما تدمج حواره الشهير في التسمية التوضيحية، كتبت “نافيا”: “سيبدأ الخط دائمًا من حيث تقف. عيد ميلاد سعيد لأعظم لاعب في كل العصور ولكن أسوأ الحزورات على الإطلاق. أحبك يا نانا.” وأرفقت صورة لطيفة لهما بتوأمة زيهما باللون الأزرق.