سهيلة بن لشهب تحصد النجاح مع “لايف ستايلز ستوديوز”.. “مزحت معاه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحظى أغنية “مزحت معاه” للفنانة الجزائرية سهيلة بن لشهب أصداءًا إيجابية منذ صدورها على المتاجر الموسيقية الكبرى وقناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وحقق كليب أغنية “مزحت معاه” أكثر من مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على صدوره على “يوتيوب”.

واحتفلت “لايف ستايلز ستوديوز” بهذا النجاح من خلال فيديو تم تصميمه خصيصًا لهذه المناسبة، وعلّقت الشركة بالقول: “حصدت أغنية مزحت معاه للنجمة سهيلة بن لشهب مليون مشاهدة عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب”.

من جانبها أعربت سهيلة بن لشهب عن سعادتها بالنجاح الذي تحصده مع “لايف ستايلز ستوديوز” من خلال أغنية “مزحت معاه”، ودونت عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”: “مليون مشاهدة لفيديو كليب مزحت معاه على اليوتيوب خلال أيام، سعيدة أنه العمل نال اعجابكم ورضاكم في اول تجربة لي مع شركة لايف ستايلز ستوديوز”.

الجدير ذكره أن أغنية “مزحت معاه” من كلمات هاني صارو والحان احمد مصطفى وتوزيع هاني ربيع، وكليب الأغنية من إخراج عادل سرحان وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.