شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يجسد شخصية قائد جناح عسكرى فى داعش بفيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان دياب ضمن أحداث فيلم "السرب" شخصية قائد جناح عسكرى في داعش وينتمى لجماعات الإرهاب، ويواصل أبطاله التصوير حاليًا فى العديد من الأماكن المتفرقة، ولم يتم الإعلان عن موعد طرحه حتى الآن.

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وطُرح منذ فترة التيزر الرسمي لفيلم "السرب"، وظهر فيه عدد من النجوم الكبار منهم قصي خولي ومجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، وحقق الإعلان الرسمي للعمل نجاحًا كبيرًا منذ طرحه.

وطرح مؤخرا دياب أغنية "ياساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبدالمنعم، وطرح قبلها "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، وعاد دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات .