شكرا لقرائتكم خبر عن 7 سنوات على رحيل بوب مارلى مصر .. يوسف عيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الأربعاء الذكرى الـ 7 على رحيل الفنان يوسف عيد، حيث توفى فى 22 سبتمبر عام 2014، وهو الفنان الذي قدم العديد من الأعمال ومنها :"ناس تجنن،عصابة حمادة وتوتو، السفارة في العمارة، التجربة الدنماركية، اللمبي 8 جيجا، والحرب العالمة الثالثة" والتي قدم فيها شخصية بوب مارلي والتي جعلته يلقب ببوب مارلي النسخة الشعبية المصرية.

ومن أشهر إفيهات عيد فى أعماله، كانت (زكريا الدرديرى مدرس رياضيات وفرنساوى لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوى) من فيلم "الناظر"، ومحسوبك المعلم عبده آجرني صاحب مكتب حانوتي الشباب، تحت شعار عزيزي العميل اختار تربتك بنفسك"، من فيلم "جعلتنى مجرماً".

"إضافة إلى، أضربك فين مفيش فى وشك مكان"، من فيلم "جعلتنى مجرماً"، ويا ابنى ما تنطق قول أى حاجة، اللي مش هيعرف يجاوب لا يكلف الله نفسا الا وسعها".. فيلم الناظر، وياحلو ياللي العسل سايل من الشفة" فيلم التجربة الدنماركية وغيرها.

عمل يوسف عيد مع الكثير من نجوم الصف الأول بداية من فؤاد المهندس وفريد شوقى، وأحمد زكى وعادل إمام ومحمد صبحي وصلاح السعدني ومحمود عبد العزيز، وصولًا لجيل الشباب أحمد حلمي ومحمد هنيدي ومحمد سعد، وتامر حسني وكريم عبد العزيز، وكان فى كل أدواره لافتا للانتباه خاطفا للكاميرا يحفظ الجمهور إيفيهاته ربما أكثر مما يحفظون اسم العمل الفنى، ورغم ذلك ظل المنتجون يحصرونه فى أدوار ومشاهد صغير وكان يقبل حبا فى الفن وأملا فى أن يحصل يوما على دور أكبر، كما أن التمثيل كان مصدر رزقه الوحيد، وتوفى فى 22 سبتمبر 2014 فى منزله عن عمر يناهز 66 إثر أزمة قلبية.