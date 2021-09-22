مصر.. حقيقة اعتزال دنيا وإيمي سمير غانم العمل الفني

محمد الفلاح - الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أثارت أنباء اعتزال الفنانتين المصريتين دنيا وإيمي سمير غانم العمل الفني ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.



يأتي ذلك بعد الاعتذار المفاجئ للنجمتين دنيا وإيمي سمير غانم عن عدم حضور حفل افتتاح "أيام القاهرة للدراما العربية" في 19 سبتمبر الجاري، رغم التأكيد سابقا على المشاركة واستلام درع تكريم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، إضافة إلى التغيب عن حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ 12، السبت الماضي.

ونفى الفنان حسن الرداد زوج الفنانة إيمي سمير غانم الأنباء المتداولة عن اعتزال الفنانتين.

كما نفت إدارة مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" أنباء اعتزال دنيا وإيمي جملة وتفصيلا، وأكدت أن النجمتين لديهما تعاقدات على بطولة عدة أعمال فنية، وسيتم البدء بتصويرها قريبا، وكان هناك اتفاق بالفعل على حضورهما حفل الافتتاح ولكن ظروفهما النفسية لم تسمح.

وأشارت إدارة المهرجان لمعاناة إيمي ودنيا من فكرة الخروج مرة أخرى للناس ومواجهة مشاعر الحزن والشفقة، لافتة إلى أن إيمي تصارع أحزانها ولكنها حتى الآن غير قادرة على استعادة حياتها الطبيعية، وتحتاج إلى المزيد من الوقت للتأقلم على الوضع الجديد خاصة وأن حياتها كلها كانت مرتبطة بوالديها حتى بعد الزواج.

يذكر أن النجم حسن الرداد حضر حفل افتتاح مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ12، نائبا عن زوجته إيمي وشقيقتها دنيا وتسلم درع تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

وظهر الرداد بلحية طويلة على غير عادته واكتست ملامحه بالحزن، وتقدم باعتذار من كل الحضور ومنظمي المهرجان بعد غياب زوجته إيمي وشقيقتها دنيا، وقال إنه كان يتمنى أن يرى سمير غانم ودلال عبدالعزيز في هذه اللحظة ويشاهد تكريمهما وهما على قيد الحياة.