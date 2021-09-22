مشاهير وصلوا إلى النجومية بعد الأربعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قصص النجاح تصبح أكثر إلهامًا عندما تحدث لاحقًا في حياة المرء، وربما يكون أبرز الأمثلة على ذلك نجاح النجوم التالية أسماؤهم بعد الوصول إلى الأربعينات، فلم يصبحوا مشهورين بين عشية وضحاها، بل ثابروا حتى آتت جهودهم ثمارها في حياتهم المهنية:

صامويل جاكسون

لعب نجم هوليوود الشهير العديد من الأدوار، أحدثها دور “نيك فيوري” في سلسلة أفلام عالم مارفل السينمائي، كما لعب دوراً بارزاً في سلسلة أفلام “حرب النجوم”، ما يجعله يبدو كأنه نجم منذ الصغر، لكن الحقيقة أنه حصل على أول دور مميز له في فيلم “حمى الغابة” عام 1991، عندما كان يبلغ من العمر 43 عاماً.

ميليسا مكارثي

لعبت الممثلة العديد من الأدوار الكوميدية في أفلام، مثل: “ادينتنتي ثيفت”، و”ذا هيت”، و”سباي”، لكن أول دور كبير تحصل عليه كان في فيلم “الاشبينات” عام 2011، عندما كانت تبلغ من العمر 41 عاماً.

بيرت رينولدز

يعتبر النجم الراحل من رموز هوليوود الرئيسية، لكنه لم يصل للنجومية حتى بلغ سن الأربعين، ولعب أكبر أدواره في عقده الخامس.

أوكتافيا سبنسر

ظهرت أوكتافيا بالسينما في أدوار صغيرة، حتى حصلت على فرصتها الكبرى عام 2011، عندما فازت بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم “ذا هيلب”، عن عمر يناهز 41 عامًا.

ستان لي

توفي أسطورة عالم الأبطال الخارقين والمجلات المصورة عام 2018، عن عمر يناهز 95 عامًا، وهو معروف للعالم بأسره بكونه المبدع الأساسي وراء عالم مارفل الخيالي، ومع ذلك لم يصل ستان إلى الشهرة حتى صنع فيلمه الأول “فانتاستيك فور”، عندما بلغ من العمر 40 عاماً.

بيتي وايت

بدأت الفنانة المعروفة بملكة الكوميديا مسيرتها المهنية بعقدها الرابع، ووصلت للنجومية عندما فازت بجائزة إيمي عن عمر يناهز 53 عامًا، عن أدائها دور “سو آن” في برنامج “ماري تايلر مور”.

باتريك ستيوارت

بدأ السير باتريك ستيوارت مسيرته المهنية في المسارح البريطانية، لكنه لم يحصل على أول دور كبير له، والذي دفع به إلى عالم النجومية في مسلسل “ستار تريك: الجيل الجديد”، حيث لعب دور “جان لوك بيكارد” في الأربعينات من عمره.

تومي لي جونز

على الرغم من أن تومي لي جونز لعب أدوارًا ثانوية، خلال السبعينات والثمانينات، فإن دوره في فيلم “الهارب” عام 1993، هو الذي دفعه إلى النجومية، عندما كان يبلغ من العمر 47 عاماً.

براين كرانستون

قبل أن يلعب براين كرانستون دور “والتر وايت” في المسلسل الشهير عالمياً “بريكينج باد”، لعب دور “هال” والد مالكولم، في مسلسل “مالكوم إن ذا ميدل”، لكنه لم يحصل على هذا الدور حتى بلغ 44 عاماً.

مورغان فريمان

عام 1987، لعب مورغان فريمان أول دور بارز له في فيلم “ستريت سمارت”، الذي أدى إلى ترشحه لجائزة الأوسكار، حيث كان عمره 50 عاماً، والآن في الثمانينات من عمره، يعد مورغان فريمان من أبرز ممثلي هوليوود، حيث حققت أفلامه خلال مسيرته المهنية 4.5 مليارات دولار في شباك التذاكر.