محمد هنيدي يتلقّي عروضاً للغناء الشعبي.. “سيد الإنسان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان محمد هنيدي أنّه بعد إعلانه التفرّغ لمهنته الجديدة كمطرب شعبي، تلّقى العديد من العروض لإحياء حفلات زفاف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حديث القاهرة” مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”: “تلقّيت دعماً كبيراً من مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال عبر التواصل الاجتماعي”.

وأضاف أنّ سبب إعلانه احتراف الغناء الشعبي هو مشاركته في عمل مسرحي مع المخرج خالد جلال يقوم فيه بدور مطرب شعبي اسمه سيد الإنسان.

واشتهر هنيدي بالغناء في بعض أفلامه، ولعلّ أبرزها فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية”، ولم يكن الفنان الذي اتّجه للغناء، فهناك العديد من الممثلين الذين دخلوا ساحة الغناء بعد أن تفوقوا في تقديم أعمال تمثيلية ناجحة، ولعل أبرزهم أحمد مكي ومحمد الشرنوبي.