أغرب وصايا وأمنيات مشاهير هوليوود قبل موتهم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعتاد أن يترك الأشخاص خلفهم وصاياهم، لتنفيذها بعد مفارقتهم الحياة، وأيضا يتركون أمنياتهم التي يريدون من أحبائهم أن يحققوها بعد مفارقتهم للحياة، ولكن هناك بعض المشاهير وصفوة المجتمع يتطرقون إلى أبعاد غريبة في وصاياهم وأمنيات الموت الخاصة بهم.

وفي الآونة الأخيرة، تم الإعلان عن حفظ وصية الأمير فيليب، وعدم الكشف عن تفاصيلها لمدة 90 عاماً مقبلة، الأمر الذي أثار استغراب الكثيرين.. نستعرض في هذا التقرير أغرب وصايا وأمنيات مشاهير العالم قبل موتهم، في مختلف المجالات، ومنهم:

ألكسندر ماكوين:

اشتهر مصمم الأزياء الإنجليزي، ألكسندر ماكوين، بحبه الشديد لكلابه، وعندما فارق الحياة عام 2010، عن عمر يناهز الـ40 عاماً، ترك لكلابه وصية قدرها 75 ألف دولار.

توباك شاكور:

توفي مغني الراب الشهير توباك شاكور عام 1996، وذلك خلال حادث إطلاق نار في مدينة لاس فيغاس، وترك وراءه وصية لأصدقائه، يطالبهم فيها بتدخين رماد بقايا جثته، وبالفعل قام أحد أعضاء فرقته بتنفيذ طلبه.

وليام شكسبير:

ترك الكاتب الشهير وليام شكسبير وصية غريبة، لزوجته آن هاثاواي، بعد وفاته، حيث ترك لها ثاني سرير مفضل له.

نابليون بونابرت:

أوصى القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، بعد وفاته، بأن يتم حلق رأسه وتوزيع شعره على أصدقائه.

جين رودينبيري:

ترك الكاتب والمنتج الأميركي وصانع سلسلة أفلام “Star Trek”، جين رودينبيري، وصيته التي جاء فيها أن يتم نثر رماد جثته بعد وفاته في الفضاء، وبالفعل تحققت وصيته عام 1997 بعد وفاته بست سنوات، حيث فارق رودينبيري الحياة عام 1991.

مارلين مونرو:

أوصت الممثلة الشهيرة مارلين مونرو بآلاف الدولارات لأختها غير الشقيقة، وسكرتيرها الشخصي، وأيضاً بعض أصدقائها، أما بقية ممتلكاتها وملابسها، فأوصت بها مونرو لمدرب التمثيل الخاص بها، لي ستراسبرغ.

أوبرا وينفري:

كتبت المذيعة الأميركية، أوبرا وينفري، في وصيتها، مبلغ 30 مليون دولار من أجل كلابها.

سيمون كويل:

أوصى سيمون كويل، الشخصية التلفزيونية الشهيرة، بترك جميع أمواله للمؤسسات الخيرية، وعدم حصول أبنائه على أي شيء.

إلتون جون:

على غرار سيمون كويل، والكثير من المشاهير، يرى المغني السير إلتون جون أن النقود تفسد الأبناء، وأعرب عن مخاوفه من ترك ثروته المقدرة بأكثر من 500 مليون دولار لهم.