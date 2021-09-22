ممثلة مصرية تنعي سمير صبري.. ثم تعتذر!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 06:50 صباحاً - اعتذرت الممثلة المصرية مديحة حمدي بعد نشرها خبر وفاة زميلها سمير صبري، عبر حسابها في فيسبوك.

وكانت مديحة حمدي نشرت على حسابها في فيسبوك صورة للفنان سمير صبري، وعلقت عليها: “وداعًا الأخ والزميل سمير صبري أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان”.

ومع انتشار الخبر بشكل واسع، وتناقله عن مديحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت نقابة المهن التمثيلية لنفي الخبر.

وعادت مديحة حمدي لتعتذر عن نشرها الخبر، وكتبت على حسابها على فيسبوك: “أيها السادة المحترمون أرجوكم لاتشركونا معكم فى أخبار كاذبة تأثر فى الأرحام والزملاء”.

وأضافت: “أسفة جدا جدا الأخ والزميل الرائع سمير صبرى، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد”.

وتابعت: “وفعلا هذا درس لى شخصيا أن اتحرى الدقة والصدق فى الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى أسفة جدا جدا، سمير صبرى دمت لنا ولجمهورك ومحبيك”.