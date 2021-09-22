شكرا لقرائتكم خبر عن 29 مليون لـ فيلم السيرة الذاتية Respect فى شهر وأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Respect إيرادات وصلت إلى 29 مليون و 332 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وكان قد حقق 8 مليون و 807 ألف دولار بـ 3207 دار عرض أمريكية في العرض الافتتاحى يوم 13 أغسطس الماضى.

أنقسمت إيرادات فيلم Respect بين 23 مليون و 755 ألف دولار بشباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، و 5 مليون و 577 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

يدور فيلم Respect بعد بداية مسيرة أريثا فرانكلين المهنية من طفلة تغني في إلى نجمة عالمية، العمل هو القصة الحقيقية لرحلة أيقونة الموسيقى أريثا فرانكلين في أثناء الوصول وتحقيق حلمها.

يقوم كل من جينيفر هدسون، فورست ويتيكر، مارلون وايانز، تيتوس بيرجس، أودرا ماكدونالد، مارك مارون، هيذر هيدلي، كيمبرلي سكوت، هيلي كيلجور، سايكون سينجبلو ببطولة فيلم Respect.