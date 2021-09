سوزان نجم الدين تكشف حقيقة زواجها من حارسها الشخصي!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - علقت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على الشائعات التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها من مرافقها الشخصي ضمن حفل صغير أقيم في دبي، بعد أقل من عام على وفاة زوجها رجل الأعمال السوري سراج الأتاسي.

وقامت العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتناقل صورة قديمة لنجم الدين تظهرها مع شاب طويل البنية، مؤكدين أنه زوجها الجديد، قائلين: “أنباء عن زواج الفنانة سوزان نجم الدين من مرافقها الشخصي بحفل صغير في أحد منتجعات دبي”.

وقد قامت سوزان نجم الدين بالرد على هذه الإشاعات من خلال “ستوري” حسابها الرسمي على إنستغرام، نافية هذه الأخبار المتداولة جملةً وتفصيلاً، وأنه ليس لها أي أساس من الصحة.

وكانت نجم الدين قد عبرت في وقت سابق عن كرهها لمواقع التواصل الاجتماعي كونها قد أصبحت ساحةً واسعةً للإشاعات والأخبار الكاذبة، واصفةً هذه المواقع بأنها شرّ لا بدّ منه.

ونفت نجم الدين في لقاءٍ سابق الشائعات التي درات حولها منذ سنوات عدة، والتي اتهمها أصحابها فيها بأنها تخلت عن أولادها مقابل تكملة مسيرتها الفنية، وأنها فضلت العمل على العائلة، وأكدت أن هذا الشيء هو الظاهر للعموم ولكنه ليس صحيحاً نهائياً.

يذكر ان سوزان نجم الدين كانت قد احتفلت مؤخرا بتخرج نجلها من الثانوية العامة حيث نشرت مجموعة صور لها معه حيث علقت كاتبة: “لاأصدّق أنّ هذا الشاب الوسيم هو طفلي الصغير الذي كبُر في غفلةٍ عنّي… وهاهو اليوم ينهي دراسته الثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية ليبدأ بعدها معتركَ الحياة في سنته الأولى من دراسة البزنس.. مبارك لك ياحبيبي وكلّل الله خطاك بالنجاح والتميز يانبض القلب”