شاهد.. ماريتا الحلاني تدافع عن نفسها بعد تعرضها للتحرش في الشارع!

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 سبتمبر 2021 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية الشابة، ​ماريتا الحلاني​، ابنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، متابعيها على موقع “إنستغرام”، بمقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تدافع عن نفسها بعد تعرضها للتحرش في الشارع.

ومن المعروف أن ماريتا الحلاني دخلت مجال التمثيل، مؤخراً، وبرعت في تقديم دور مميز عبر مسلسل “2020”، الذي عرض في دراما رمضان الماضي.

وكشفت ماريتا من خلال التعليق على الفيديو ان هذا المشهد هو من مسلسل “حكايتي” الذي يعرض حاليا حيث علقت “قولكن بعد بيسترجي يقرّب؟

” .

وكانت ماريتا الحلاني قد شوقت الجمهور بشكل أكبر، بعدما كشفت عن طبيعة الشخصية التي تجسدها وهي “بائعة ورد” في إشارة المرور، إذ بدت وهي تتحدث مع أحد الأشخاص لشراء ورد منها، كما أبرزت موهبتها في الغناء، وقالت إن لديها موهبة الرقص أيضاً.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دم ماريتا الحلاني، كما ترك بعض نجوم الفن تعليقات عدة، مشيدين بنجوميتها بينهم طوني عيسى، الذي كتب: “برافو برافو”، لترد ماريتا: “ميرسي”.

ومسلسل “حكايتي” هو مسلسل جديد من كتابة فيفيان أنطونيوس، وإخراج جورج روكز، وبطولة فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، جيهان خماس، ميراي بانوسيان، جو صادر، ماريتا الحلاني ومحمد قيس.