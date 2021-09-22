شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Space Jam: A New Legacy يحقق 256 مليون دولار منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثانى من فيلم Space Jam، الذى طرح تحت اسم Space Jam: A New Legacy، إلى 256 مليونا و955 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، كما حقق 31 مليونا و650 ألف دولار بـ3965 دار عرض أمريكية.

وانقسمت الإيرادات بين 70 مليونا و355 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و186 مليونًا و600 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، الفيلم الجديد من إنتاج شركة Warner Bros.

العمل من بطولة لاعب كرة السلة العالمى "ليبرون جيمس"، الذى صرح أن الجزء الثانى بدأت فكرته منذ 2016 لكن توقف العمل به لأسباب كثيرة، ولكن عادت الفكرة مرة أخرى، وتم التعاقد مع أبطال الفيلم الذى سيكون منهم لاعب السلة الأشهر فى العالم "مايكل جوردن".

جنبا إلى جيمس يقوم بالمشاركة في بطولة Space Jam: A New Legacy كل من سونيكوا مارتن جرين، دون تشيدل، جابرييل إجليسياس، كاث سوسي، مارتن كليببا، جي مايكل تاتوم، إريك باوزا، كسوشا روكيمور، خريس ديفيس، جيف بيرجمان، بوب بيرجن.

من جانبه قال جيمس أيضًا إنه أراد أن يقدم فيلما للمشاهدين تمنى أن يراه فى صغره وهذا السبب الرئيسى وراء تحمسه للفيلم، بجانب أن شركة Warner Bros ذات الأعمال الإنتاجية الضخمة ستتحمل التكاليف وسيقوم تيرينسى نانسى بالإخراج ويضم الفيلم عددا كبيرا من الممثلين الأمريكيين الأفارقة المحبوبين.

ودارت أحداث الجزء الأول حول شخصيات كرتونية تعشق لعب كرة السلة وتحدوا عصابة كبيرة بمباراة سلة كى يعيدوا القوة الخارقة التى سلبوها من أكبر لعيبة العالم بالسحر والشعوذة.