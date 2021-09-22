شكرا لقرائتكم خبر عن 3جرائم قتل فى أزمنة مختلفة بـ "بيت المعادى" لـ كندة علوش وإنجى المقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صناع مسلسل "بيت المعادى"، بطولة كندة علوش وإنجى المقدم وتارا عماد، تصوير أحداث المسلسل، من أجل الانتهاء من تصويره فى أقرب وقت، من إخراج محمد سلامة، ومأخوذ من فورمات عالمية حسبما أكد مخرج العمل لـ"الخليج 365" .

مسلسل "بيت المعادى" تدورأحداثه في اطارمن الإثارة والتشويق حيث تنقسم قصة المسلسل إلى 3 قصص وكل قصة تدور حول "جريمة قتل" في أزمنة مختلفة، وهم الستينيات والثمانينات والألفيات، ولكل قصة خط درامى مختلف وابطال مختلفة، والقصة الأولى بطولة كندة علوش وأحمد وفيق، والقصة الثانية بطولة إنجى المقدم وصبرى فواز، والقصة الثالثة تارا عماد وإنجى كيوان .

يذكرأن المخرج محمد سلامة قدم خلال السباق الرمضاني الماضى ، مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، محمد أحمد ماهر، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن.