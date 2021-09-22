محمد الفلاح - فيديو..محمد كريم يكشف كواليس فيلمه الجديد مع بروس ويليس

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أكد الفنان المصري محمد كريم أن فيلمه الجديد A Day To Die الذي يلعب بطولته الممثل العالمي بروس ويليس سيحظى بإعجاب المشاهدين.



وعن كواليس الفيلم، قال كريم إن الفيلم الجديد ينتمي لنوعية أفلام الأكشن، وأنه واجه عدة متاعب خلال تصوير الفيلم مع النجم العالمي.

في تصريحه لبرنامج "الحكاية " مع الإعلامي المصري عمرو أديب على قناة "MBC مصر"، أعرب محمد كريم عن سعادته البالغة بالعمل مع بروس ويليس في فيلم يختلف تماما عن فيلمه مع نيكولاس كيدج A Score to Settle.

وأوضح أنه يجسد في فيلمه الجديد دور محقق شرطة أمريكي رئيسه في العمل بروس ويليس، والفيلم الجديد رُصدت له ميزانية ضخمة.

وأضاف محمد كريم أن "بروس ويليس فنان متواضع".

وشهد محمد كريم حفل توزيع جوائز الـ"EMMYS"، 2021"، وقال إن حضوره كان بمثابة الاحتفال بعودة الحفلات أكثر منه توزيعاً للجوائز.

يذكر أن محمد كريم كان قد أخذ قرار التوجه إلى "هوليوود" بعد نجاحه في فيلم "دكان شحاتة"، وتقديم برنامج المسابقات الشهير "ذا فويس"، وسافر أثناء التحضير للموسم الثاني من البرنامج، معتبرا أن هذا القرار أكبر مخاطرة في حياته.