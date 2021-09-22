شكرا لقرائتكم خبر عن ميجان فوكس وتايسون ريتر يتولان بطولة فيلم Johnny And Clyde والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الاختيارعلى الثنائى ميجان فوكس وتايسون ريتر، لبطولة فيلم الإثارة الجديد Johnny And Clyde، وفقا للتقريرالذى نشر على موقع "deadline"، العمل الجديد مستوحى من القصة الحقيقية لـ بوني وكلايد.



أبطال Johnny And Clyde

فيلم Johnny And Clyde سيتبع القاتلين المتسلسلين اللذان سيقعان في الحب بجنون وفي موجة إجرامية لا نهاية لها، ولكنهم وضعوا نصب أعينهم سرقة كازينو مزدهر يديره زعيم الجريمة ألانا (فوكس) ورئيس الأمن (ريتر).

الفيلم قيد الإنتاج حاليًا في رود آيلاند، على أن ينضم الثنائى لبدء التصوير في أكتوبر المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

كما سيقوم الثنائى Tom DeNucci وتشاد أ. فيردي. فيردي بـ إخراج العمل الجديد، جنبا مع المشاركة في إنتاجه مع شركة Verdi للإنتاج.