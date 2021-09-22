محمد الفلاح - أول ظهور للفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد تعافيها وعودتها إلى مصر صورة

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، قالوا إنها لأول ظهور لها بعد تعافيها من الأزمة الصحية، التي مرت بها وتلقت على إثرها العلاج في سويسرا.



وظهرت ياسمين في صورتين، برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وشخص آخر، دون أن تضع أي نوع من مستحضرات التجميل.

ولم تظهر ياسمين عقب عودتها إلى مصر في أي وسيلة إعلامية، ولم تنشر على حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي أي تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية، بعد الرسالة الأخيرة، التي وجهتها للجمهور من سويسرا، في الـ10 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.

وكتبت ياسمين عبدالعزيز حينها في الرسالة عبر حسابها بـ"إنستجرام": "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي، وحشتوني جدًا، الحمد لله، أنا بقيت كويسه وتعافيت، الحمد لله عاوزاكم تتطمنوا".

وأضافت أنه رغم كل الصعب اللي مريت بيه في أزمتي الأخيرة إلا أن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليّ كل اللحظات المرة اللي عدت عليّ، وكفاية إني أقول لكم، حقيقي شوفت الموت وكان قريب جدًا.

وعادت ياسمين إلى مصر في الـ16 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي، بعد رحلة علاج في سويسرا استمرت قرابة الـ30 يوما.

وقبل عودتها بثلاثة أيام، شارك زوجها الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو عبر حسابه بـ"إنستجرام"، من سويسرا، وظهر وهو يستمع لأحد العازفين من شوارع جنيف، وبصحبته زوجته ياسمين عبدالعزيز في إشارة لتعافيها وخروجها من المستشفى.

وكشف أحمد العوضي، عقب عودتهم إلى مصر، تفاصيل ما حدث لها خلال أزمتها الصحية خلال الشهرين الماضيين.

وقال في تصريحات تلفزيونية: "كنت منتظرا على مدار الشهرين الماضيين أن تتحسن حالة ياسمين الصحية فعلياً حتى أتحدث عن ما حدث، وقلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة".

وأوضح أن ياسمين دخلت لإجراء عملية نسائية "عادية"، دون أن يكشف نوع العملية، إلا أنه فوجئ بتدهور حالتها الصحية بشكل سريع عقب العملية.

وأضاف العوضي أن حالتها وصلت بعد العملية إلى مرحلة خطيرة، وقالوا لي 3 ساعات والمريضة هتموت، وده حصل بسبب إهمال طبيب مستهتر، متوعدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الطبيب المستهتر، وسيكون القضاء المصري هو الفيصل في تلك القضية.