محمد الفلاح - نجلاء بدر تكشف سبب حرمانها من الإنجاب.. وتوجه نصيحة للفتيات

الأربعاء 22 سبتمبر 2021

أكدت الفنانة المصرية نجلاء بدر استحالة إنجابها أطفالا، ونفت أن يكون السبب في ذلك وجود عيب خلقي.



وأكدت في تصريحات لموقع "فوشيا" أن زواجها في سن متأخرة وهي في عمر 42 تسبب في تقليل فرص إنجابها.

وتابعت أنه بعدما تزوجت اكتشفت أن بويضاتها المتبقية غير صالحة للإنجاب أو لم تنضج بشكل كامل.

وفي هذا الصدد، نصحت نجلاء بدر كل الفتيات بعدم التأخر في سن الزواج لكي لا تضيع منهن فرصة إنجاب الأطفال وإشباع غريزة الأمومة لديهن.

وفيما أشارت الممثلة المصرية إلى وجود حلول طبية لحالتها، إلا أنها أكدت أنه يمكن أن ينتج عنها طفل غير سليم، فضلا عن أنها ستعرض جسدها لمخاطر أخرى.

ونجلاء بدر متزوجة من رجل الأعمال المصري محمد عفيفي منذ عام 2016.

وصرحت في لقاء تلفزيوني أجري معها في عام 2017، أنه كان هناك مشروع زواج جمعها بالمطرب المصري محمد منير.

وقالت بدر إن منير طلب الزواج منها، عندما اتصلت به لكي تحدد لقاء تلفزيونيا معه، وطلب منها اعتزال العمل بعد الزواج، ولكن قبل عقد قرانهما بـ4 أيام فقط، اختفى تماما وأغلق هاتفه.

وتابعت نجلاء بدر أنه بعد فترة طويلة، رد محمد منير عليها، وأخبرها أنه لا يريد أن يظلمها معه، وأن هناك فارقا كبيرا في العمر بينهما، لتشعر وقتها بصدمة شديدة.

وأكدت نجلاء بدر أنها سامحت محمد منير على تهربه من الزواج منها، وأبدى لها انزعاجه، بعد أن أفصحت عن خبر زواجها للإعلامي المصري عمرو الليثي.