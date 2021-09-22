شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع أحمد إبراهيم يتعاون للمرة للرابعة مع عمرو دياب فى أغنية "أذواق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نجاحات كبيرة حققها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم مع الهضبة عمرو دياب مؤخرا وتعاونه في 3 أغان جميعها حققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، ومنها "الدنيا بترقص" و"اتقل" و"أحلى ونص" يجدد تعاونه معه في أغنية جديدة تحمل اسم "أذواق" من كلمات أيمن بهحت قمر وألحان محمد يحيى، وتحمل عددا من المفاجآت أثناء طرحها خلال الأيام المقبلة.

ونشر عمرو دياب مؤخرا صورة بوستر أغنيته الجديد أذواق عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام وكتب عليه: "قريبا أغنية عمرو دياب الجديدة"





وأكد مؤخرا الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم أنه سعيد بالتعاون مع الهضبة عمرو دياب في عدة أغانى ويعتبرها خطوة مهمة في مشواره الغنائى بعد تعاونه مع نجوم كثيرين في مصر والوطن العربى، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته ونال إشادات كبيرة عليها من جانب أصدقائه في الوسط الفني وخارجه.

وأضاف إبراهيم: "الهضبة عمرو دياب يتميز بطابع مختلف عن غيره من المطربين ولديه ذوق وتفكير مختلف"، مشيرًا أنه في الفترة المقبلة يتمنى أن يكون هناك تعاون آخر بينهما.



عمرو دياب والموزع احمد ابراهيم

الموزع أحمد إبراهيم له العديد من النجاحات الفنية العام الماضى، مثل مشاركته بـ8 أغنيات فى ألبوم "معرفة قديمة" للنجم هيثم شاكر، و6 أغنيات فى ألبوم "حالة خاصة جدا" للنجمة أنغام، ووزع أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، و"عارف" لمصطفى قمر، وغيرها من الأعمال التى حققت جميعها نجاحا كبيرا وأغنية "غيب" للمطرب فضل شاكر .

كما وزع من قبل لعدد كبير من المطربين، منهم شيرين عبد الوهاب "مشاعر" و"حبه جنة" و"على بالى" و"أنت آخر واحد" و"ما تحاسبنيش" و"خليتنى أخاف" و"كلى ملكك" و"متاخدة من الأيام" و"المراية"، كما تعاون مع إليسا فى "عكس اللى شايفنها"، و"أنا وحيدة"، و"إنسانة بريئة"، وتعاون مع تامر حسنى فى "180 درجة"، و"حاسس بخوف"، و"أيام زمان"، و"بغير عليها"، ومع محمد حماقى فى: "حاجة مستخبية"، و"ذكرياتك ميح" و"قادرين نعملها"، ومع نانسى عجرم "راهنت عليك" و"مقسومة نصين" و"الحب زي الوتر"، ومع كارول سماحة "فى الوقت الغلط" و"صحابى"، وغيرها من الأعمال الناجحة.