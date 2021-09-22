شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل المؤتمر الصحفى الخاص بالمهرجان القومى للمسرح إلى 23 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المهرجان القومي للمسرح المصري مؤتمرا صحفيا يوم الخميس 23 سبتمبر الساعة السابعة مساء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، بعد أن كان مقررا له الأربعاء، وذلك تنفيذا لقرار الحداد الذى أعلنته الدولة المصرية لوفاة المشير طنطاوى.

المؤتمر الصحفي سيشهد حضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري، وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان وبعض الفنانين المكرمين بالمهرجان.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أيضا الكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة، وإعلان عدد العروض المشاركة وكيفية وآلية اختيارها، كما سيتم الكشف عن الفنانين المقرر تكريمهم خلال حفل الافتتاح، وكشف تفاصيل المحور الفكري، وأهم الإصدارات وأسماء مؤلفيها بالإضافة للكشف عن أعضاء لجنة التحكيم .

يشار إلى أن الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تنطلق في الفترة من 27 سبتمبرالجارى إلى 9 أكتوبر المقبل علي جميع مسارح القاهرة تحت عنوان (الكاتب المسرحي المصري)، ويستهدف المهرجان عرض نماذج متميزة مما قدم في قطاعات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبرعن الشخصية المصرية، ونشر الرسالة التنويرية لبناء الانسان وكذلك تشجيع المبدعين من فنانين المسرح على التنافس الخلاق.

المهرجان القومي للمسرح المصري يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة د. إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، وتحمل الدورة عنوان "الكاتب المسرحي المصري".