شكرا لقرائتكم خبر عن أشتون ساندرز يلعب دور بوبى براون فى فيلم عن النجمة العالمية ويتني هيوستن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن قيام النجم أشتون ساندرز بلعب دور المغني بوبي براون زوج ويتني هيوستن وذلك في فيلم سيرة ذاتية عن النجمة الراحلة بعنوان I Wanna Dance With Somebody.

يروي الفيلم الروائي قصة حياة ويتني هيوستن ومسيرتها المهنية وهو بطولة الممثلة نعومي آكي والتي تلعب دورالمغنية الراحلة، والفيلم من إخراج كاسي ليمونز، وتأليف أنتوني مكارتن، والذي كتب سيناريو فيلم Bohemian Rhapsody .



ويتني هيوستن

اشتهر أشتون ببطولة فيلم Moonlight الحائز على جائزة الأوسكار، ويعتبر فيلم Moonlight واحد من الأعمال التي تكشف حقيقة الواقع الأمريكي دون تزييف للحقائق أو دفن للرؤس في الرمال للتغاضي عما يدور على أرض أمريكا التي يعتقد أغلب سكان العالم بأنها قلعة الحريات لكنها في الحقيقة تختلف كثيرا عما يظهر على شاشات السينما التجارية التي تروج للحلم الأمريكي الزائف في حقيقته.

تدور أحداث العمل حول طفل تعاني أمه من إدمان المخدرات فيصبح وجوده مثل عدمه وعندما يجد الطفل رجلا يدعمه ويقف إلى جواره ويحميه من المجتمع يكتشف الطفل أن ذلك الرجل هو من يبيع المخدرات لوالدته وهو سبب أساسى لما وصلت إليه بسبب المخدرات، وعندما يكبر ذلك الطفل ويدخل مرحلة المراهقة يجد نفسه يعاني من نفس المصير الذي عانى منه في طفولته فهو مضطهد من قبل أصدقائه، ولا يزال مضطهدا.