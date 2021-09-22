وفاة المخرج الشاب سامح رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المنتج حازم شفيق، وفاة المخرج بقناة الحياة سامح رمضان، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي وابني وصديقي الغالي المخرج سامح رمضان".

وتابع: "كان معي اليوم بمكتبي مواصلا لعمله بكل جد وإخلاص، وتركته منذ ساعات قليلة ليصلني خبر وفاته بمعهد ناصر الآن، وسبحان من له الدوام، اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك".

وعمل سامح رمضان منذ سنوات ببرنامج "الحياة اليوم"، ومنذ فترة أصيب بمرض السرطان ليرحل عن عالمنا اليوم.

وحرص عدد من نجوم الفن على نعيه عبر التعليقات أبرزهم: علاء مرسي، حسام داغر، إيهاب فهمي، أماني التونسي وآخرون.