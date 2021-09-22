هنادي مهنا وهاجر أحمد معًا ومي الغيطي في لندن.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سيرين عبد النور

نشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة لها "أبيض وأسود" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "أنت من جماعة أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، أو من جماعة خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود؟".

مي الغيطي

ونشرت الفنانة مي الغيطي صورة لها في أحد شوارع لندن عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

مروة الأزلي

ونشرت الفنانة مروة الأزلي، صورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس تصوير مسلسل "٦٠ دقيقة" الذي يعرض حاليا على منصة "شاهد".

هدى الإتربي

ونشرت الفنانة هدى الإتربي، صورة لها بالأبيض عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

أحمد الفيشاوي

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له بملابس الصيف عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أنت ماشي يا صيف؟ طب أنا هاجي معاك".

علا رشدي

ونشرت الفنانة علا رشدي عبر "إنستجرام"، صورة لها مع زوجها الفنان أحمد داود، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعبرت من خلالها عن تشوقها للدورة القادمة من المهرجان.

راندا رياض

ونشرت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، صورة لها مع زوجها الفنان محمد الشرنوبي، من مهرجان الفضائيات العربية، وعلّقت عبر "إنستجرام": "أحبك دائما".

هنادي مهنا

ونشرت الفنانة هنادي مهنا، صورة لها مع الفنانة هاجر أحمد، من كواليس حكاية "بدون ضمان" في مسلسل "إلا أنا"، وذلك عبر "ستوري إنستجرام".

خالد أنور

ونشر الفنان خالد أنور، صورة له وهو يُمسك "ريموت التليفزيون"، وعلّق عبر "إنستجرام": "لا يمكنك إيقاف المستقبل، لا يمكنك إرجاع الماضي، الطريقة الوحيدة لمعرفة السر، هو الضغط على تشغيل".

كارول سماحة

ونشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، صورة لها عبر "إنستجرام"، من أحد شوارع السويد.