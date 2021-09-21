الممثل دانيال كريغ يثير الجدل.. رفض فكرة ترشيح النساء لشخصية “جيمس بوند”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار تصريح الممثل العالمي دانيال كريغ، الذي اشتهر بتأديته دور “جيمس بوند”، جدلاً واسعاً عبر الإنترنت، بعدما أدلى برأيه الشخصي حول ما إذا كان ينبغي ترشيح النساء لشخصية جيمس بوند.

وفي حديثه إلى راديو تايمز، قال كريغ: “لا ينبغي أن تلعب امرأة دور جيمس بوند”، مضيفاً “يجب ببساطة أن تكون هناك أجزاء أفضل تسلّط الضوء على النساء والممثلين الملونين”.

ويُذكر أن هذا الجدل حول التمثيل وإعادة صياغة هذه الشخصية الأيقونية استمر لسنوات، حيث اقترح بعض المعجبين أن النساء يمكن أن يتولين هذا الدور الأساسي.

وفي السياق عينه، أوضحت منتجة سلسلة أفلام “جيمس بوند” باربرا بوكلي، في مقابلة مع فرايتي عام 2020، أنها لا تحبذ أن يتم تسليم هذا الدور إلى امرأة لأنها تفضل إنشاء شخصية جديدة لتسليط الضوء على دور وقوة النساء، بدلاً من أن تلعب إحدى الممثلات دوراً مكتوباً في الأصل لذكر.