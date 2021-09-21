أبل تطلق نظام تشغيل آيفون الجديد iOS 15.. وهذه طريقة تنزيله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة أبل نظام التشغيل iOS 15، التحديث السنوي الكبير لنظام تشغيل هواتف آيفون، يوم أمس الاثنين.

ويحتوي إصدار هذا العام على بعض التغييرات الكبيرة، بما في ذلك قدرة تطبيق FaceTime على إجراء مكالمات لمستخدمي ويندوز وأندرويد، والذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التعرف بشكل أفضل على الحيوانات والنباتات والعناصر الأخرى في الصور، وميزة تتحكم بشكل أفضل في القيود المفروضة على الإشعارات.

بينما تقوم أبل بدفع التحديثات على أساس منتظم على مدار العام، فإن التحديث السنوي الذي يتم إصداره جنباً إلى جنب مع أجهزة آيفون الجديدة يحتوي على معظم الميزات والتغييرات الإضافية.

ويتوفر iOS 15 للعديد من الهواتف القديمة أيضاً، وصولاً إلى آيفون 6S، الذي تم إصداره في عام 2015.

ما الجديد في iOS 15؟

للمرة الأولى سيمكن تطبيق FaceTime لمكالمات الفيديو مستخدمي آيفون من التواصل مع مستخدمي أنظمة تشغيل ويندوز من مايكروسوفت، وأندرويد من غوغل، عبر إنشاء رابط للدردشة يمكن إرساله لمستخدمي الأنظمة المختلفة وفتحة عبر أي متصفح ويب حديث دون الحاجة لوجود فيس تايم على الأجهزة بأنظمة التشغيل البعيدة عن iOS.

فيما تتمثل الميزة الثانية في تكامل الرسائل الجديدة، حيث يحصل بعض الأشخاص على الكثير من الروابط المختلفة في رسائل أبل، المعروفة سابقاً بـ iMessage، على مدار اليوم، لكن ليس لديهم الوقت للتحقق منها إلا في وقت لاحق. الآن، سيسمح نظام التشغيل الجديد بمشاركة الرسائل هذه المعلومات مع التطبيقات الأخرى.

على سبيل المثال، إذا أرسل شخص ما رابطاً لقصة إخبارية من أبل نيوز، فسيظهر في تطبيق أبل نيوز في قسم يسمى “تمت مشاركتها معك”. ونفس الشيء بالنسبة لـ أبل موسيقى، وأبل للصور، كما ينطبق هذا التكامل الجديد أيضاً على روابط الويب Safari والبودكاست وأفلام أبل TV والبرامج التلفزيونية.

كما ستمكن ميزة الذكاء الاصطناعي من معرفة ما يوجد في الصورة، بما في ذلك النص، حيث تعمل أبل على تحسين قدرات التعرف على الصور في تطبيق Photos الخاص بها منذ سنوات، وهذا العام تخطو خطوة كبيرة إلى الأمام فيما يتعلق بأنواع الكائنات الموجودة داخل الصور التي يمكنها التعرف عليها.

ومع نظام التشغيل iOS 15، يمكن لبرنامج أبل تحديد وتوفير المزيد من المعلومات حول الحيوانات والمعالم والنباتات والكتب. كما أنه يجعل النص الموجود داخل صورك قابلاً للبحث، ويمكن للمستخدمين حتى نسخ النص ولصقه من صورة في مستند.

ولبضع سنوات، كان لدى مستخدمي آيفون وضع يسمى “عدم الإزعاج” يقيد الإشعارات باستثناء تلك الواردة من قائمة جهات الاتصال القريبة. وتلقت هذه الميزة ترقية كبيرة في نظام التشغيل iOS 15 أطلقت عليها أبل اسم “Focus”. وتعرض الميزة الرئيسية الإشعارات فقط من الأشخاص والتطبيقات التي وافقت عليها مسبقاً.

فضلاً عن ميزة تذكير خرائط أبل، حيث تأتي خرائط أبل مع تحسينات سنوية، بما في ذلك اتجاهات أفضل، وجداول النقل العام، وميزة اتجاهات السير في الواقع المعزز التي تضع أسهماً كبيرة فوق مشاهد من العالم الحقيقي تخبر المستخدمين إلى أين يذهبون. لكن ربما يفضل المسافرون التنبيهات الجديدة في الوقت الفعلي التي تخبر المستخدمين عندما يحتاجون إلى النزول من الحافلة أو القطار أو مترو الأنفاق قبل أن يفوتوا محطتهم.

كما أعادت أبل تصميم متصفح Safari الجديد، حيث يحصل المتصفح الافتراضي على آيفون على أكبر إعادة تصميم له منذ سنوات، مما يجعل شريط العنوان وزر الرجوع من أعلى الشاشة أقرب إلى الأسفل لتسهيل الوصول إلى الإبهام.

حماية الخصوصية

أكدت أبل على الخصوصية في السنوات الأخيرة، لكن في نظام التشغيل iOS 15، بدأت تصبح ميزة تستحق الترقية من أجلها. وإحدى الميزات الجديدة تسمى “تقرير خصوصية التطبيق”، ستوضح لك عدد مرات وصول التطبيق إلى الميكروفون أو الموقع خلال الأيام السبعة الماضية.

وستخبر المستخدمين أيضاً ما إذا كانت التطبيقات تتصل بالمنزل بخوادمهم الخاصة، وهو أمر طبيعي ولكن يمكن أن يبرز استخدامات معينة للبيانات التي تم تجاهلها سابقاً. كما سيحصل الأشخاص الذين يدفعون مقابل iCloud أيضاً على “iCloud Private Relay”، وهي ميزة تجريبية تشبه VPN وتخفي عناوين IP، والتي يمكن أن تكشف عن موقعك.

“سيري” أسرع

لم يعد مساعد أبل الشخص، سيري Siri، بحاجة إلى إرسال البيانات إلى خادم بعيد لفهم ما طلبته منه. الآن، يمكنه القيام بذلك على الجهاز نفسه، مما سيؤدي إلى تجربة أكثر سلاسة دون تأخير بسيط، بالإضافة إلى خصوصية إضافية، وهو ما يشير إلى أن أبل لن تتمكن من الوصول إلى جميع تسجيلات طلبات Siri الخاصة بك بعد الآن.

رخصة القيادة والمفاتيح في أبل Wallet

تضيف أبل القدرة على وضع تراخيص القيادة والمفاتيح في تطبيق Wallet، لكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكن جميع المستخدمين من الاستفادة من هذه الميزات الجديدة الكبيرة.

سيتمكن المستخدمون أيضاً من تخزين المفاتيح، بما في ذلك مفاتيح تشغيل السيارة، في أبل Wallet. وإذا كان لديك منزل ذكي أو ذهبت إلى مكتب به أقفال متوافقة، فيمكنك البدء في فتح بابك الأمامي بهاتفك بمجرد التحديث باستخدام البرنامج الجديد.

تخطط أبل لإطلاق ميزة تسمى SharePlay تتيح لك مشاهدة فيلم أو عرض تلفزيوني مع أشخاص آخرين عبر FaceTime. لكن لم يتم تضمين هذه الميزة حتى الآن ووعدت بتقديمها في وقت لاحق من هذا العام.

كيفية الحصول على iOS 15

من السهل جداً تثبيت iOS 15، حيث تحتاج فقط إلى آيفون SE (الجيل الأول) أو أحدث أو آيفون 6s أو أحدث.

قم بتوصيل جهاز آيفون المتوافق بشبكة Wi-Fi والطاقة.

افتح الإعدادات.

افتح خانة “العام”.

افتح تحديث البرنامج.

انقر فوق تنزيل وتثبيت.