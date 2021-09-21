إلهام شاهين تحتفل بتكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين بتكريمها فى مهرجان الفضائيات العربية بنشر فيديو للتكريم وصور من حضورها الحفل عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام.

وعلقت قائلة عبر حسابها على الفيسبوك ” سعيده جداً بتكريمي عن مشواري الفني من مهرجان الفضائيات العربيه. اشكركم جداً”

وعلقت عبر الانستجرام على صورها قائلة “مهرجان الفضائيات العربية 2021”.

وقد أشاد الحضور وجمهور إلهام عبر مواقع التواصل الإجتماعي بطلّة نجمة المهرجانات والتي اتسمت بالرقة والشياكة ووصف الكثيرون طلتها بالراقية والبسيطة.

وكان حفل مهرجان الفضائيات العربية في دورته الثانية عشرة تمّ إهداؤها لروح الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

احتفى المهرجان بعدد من كبار صناع الدراما العربية، والذين يتم اختيارهم من قبل الجمهور وقد حصد عدد كبير منهم جوائز المهرجان لهذا العام 2021 ومنهم حمادة هلال، نيكول سابا، جميلة عوض، نرمين الفقي، أحمد زاهر، روجينا، ليلى زاهر، رنا رئيس، وغيرهم.

وقد حظى المهرجان بإقبال كبير من نجوم الطرب والغناء ونجوم الدراما العربية من مصر والوطن العربي حيث حضر الحفل كل من مي عمر، أحمد زاهر وزوجته وبناته ليلى وملك ومنى، محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، رنا رئيس، نرمين الفقي، هنا الزاهد، نسرين طافش، إلهام شاهين، عايدة رياض، مصطفى درويش، وروجينا وغيرهم.