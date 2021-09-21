فرقة البوب الكورية “بي تي أس” تلقي خطاباً في الأمم المتحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تابع أكثر من مليون شخص ما بدا أنه الحدث الأكثر سخونة على الإنترنت ليوم أمس الإثنين؛ وهو خطاب فرقة البوب الكورية BTS أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقد بدا هذا الخطاب غريبًا وغير مألوف، إذ عادةً ما يحضر اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة صنّاع السياسة، ولا يُعرف عمومًا بجذب اهتمام واسع النطاق. وفي حين أن المشاهير البارزين هم غالبًا من يلقون الخطابات، ولكن الاهتمام الذي حركته BTS كان مكثفًا بشكل فريد.

وبحسب موقع Washigton Post كان خطاب الأعضاء السبعة – “جين”، “شوقا”، “جايهوب”، “آر إم”، “جيمين”، “في” و”جونغكوك” – مُنصَب على الترويج وتشجيع جيلهم على تلقي اللقاحات التي أيدوها بحماس. قال “جايهوب”: “نعم، نحن السبعة، بالطبع تلقينا التطعيمات. كان اللقاح بمثابة ضرورة للقاء معجبينا وللتمكن من الوقوف هنا أمامكم اليوم.”

كما شمل خطاب أعضاء فرقة BTS أيضًا نقل تجارب جيل الشباب، وكيف شكّل الوباء آراءهم حول مساراتهم المستقبلية، حيث قضى معجبوهم الأصغر سنًا في سن المراهقة وفي العشرينيات من العمر ما يقرب من عامين في الجائحة يتعلمون أشياء جديدة عبر الإنترنت، ويتواصلون مع بعضهم البعض على مستوى أعمق، ويدرسون قضايا مثل تغير المناخ وكيف يمكنهم إحداث فرق.

وقال أعضاء الفرقة إنهم يأملون في أن يتم تقدير جيلهم لقدرته على خلق عالم إيجابي وصحي من خلال مجتمعاتهم عبر الإنترنت، بدلاً من كونهم ضحايا للفرص الضائعة بسبب الوباء.

قال “آر إم”: “لقد سمعت أن الأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات من العمر اليوم يُشار إليهم على أنهم جيل كوفيد الضائع. أعتقد أنه من المبالغة القول إنهم ضائعون، لمجرد أن المسار الذي يسلكونه لا يمكن رؤيته بالعيون البالغة.”

جدير بالذكر أن هذه ليست أول زيارة للأمم المتحدة من قبل BTS، لكن هذه الزيارة كانت أول ظهور لهم في دورهم الدبلوماسي الرسمي الجديد كـ”مبعوث رئاسي خاص للأجيال القادمة والثقافة”، وهو تعيين من قِبَل الرئيس الكوري الجنوبي “مون جاي إن” قبل رحلتهم لمرافقته إلى الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

بعد كلمة دامت سبع دقائق تقريبًا، قامت الفرقة بعرض فيديو لأغنيتهم التي حققت نجاحًا في الصيف، ” Permission to Dance”. وأظهر الفيديو الأعضاء وهم يغنون ويرقصون في جميع أنحاء قاعة الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة. وقال الأعضاء إنهم يأملون في أن تلهم الأغنية الإيجابية والترحيب.

غمر معجبو BTS قناة YouTube الرسمية للأمم المتحدة برموز تعبيرية بقلوب أرجوانية مميزة لا حصر لها استمرت في إغراق محادثة البث المباشر، إلى جانب الكثير من الرموز التعبيرية أخرى.

وقد حصد فيديو خطاب الفرقة أكثر من 980 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المشاهدات على قنوات ومنصات أخرى على YouTube. وبعد انتهاء الخطاب، غادر المشجعون وانخفضت مشاهدات قناة YouTube التابعة للأمم المتحدة إلى عدد جمهور أقل من 50 ألف مشاهد.