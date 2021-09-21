شكرا لقرائتكم خبر عن 10فنانين سبقوا كريم عبد العزيز فى حصد جائزة فاتن حمامة من القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح النجم كريم عبد العزيز، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة الـ 43، التي تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وسبق النجم كريم عبد العزيز، عدد من الفنانين الذين حصلوا على جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، خلال الأعوام الماضية، وهو ما نكشفه خلال هذا التقرير.



سمير غانم يتوسط ابنتيه دنيا وايمى

سمير غانم

حصل الفنان الراحل سمير غانم على جائزة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة الدولى السينمائى في دورته الـ 39، وقام بتسليمه الجائزة ابنتاه دنيا وإيمى، وقال سمير غانم إنه كان يشاهد حفل توزيع الأوسكار منذ أربعة سنوات ونال وقتها كريستوفر جلامر الجائزة الذي علق أنه انتظر 80 عامًا لينالها، مشيرًا إلى أنه لن يقول ذلك وإنما سيقول إنه انتظر جائزته من مهرجان القاهرة لمدة خمس سنوات وذلك على سبيل الدعابة.



احمد عز يسلم هند صبرى جائزة فاتن حمامة

هند صبرى

حصلت النجمة هند صبرى أيضا على جائزة فاتن حمامة في نفس الدورة التي حصل فيها الفنان سمير غانم على الجائزة، وأعربت عن سعادتها الكبيرة لتكريمها ومنحها جائزة كبيرة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة رغم صغر سنها، وأرجعت هند صبرى السبب فى منحها هذه الجائزة من وجهة نظرها، إلى أنها قدمت فى بداياتها العديد من الأدوار التى كانت قريبة من الناس.



ماجد الكدوانى

ماجد الكدوانى

حصل الفنان ماجد الكدوانى أيضا في الدورة الـ 39 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، جائزة فاتن حمامة، وأعرب عن سعادته وقال كلمة عقب حصوله على الجائزة قائلا: "البركة في ربنا وفيكم كلكم، إحنا اتعلمنا منكم كتير، وشكرًا هند صبري على كلامك، وإشادتك بي، والحمد لله أن ربنا سامحلي أنى أتفرج، واشتغل، واتوجد في بلد عظيم مثل مصر، واهتزيت كثيرا أول ما باعتولي، وقالولي مهرجان القاهرة هيكرمك، لأن كلمة القاهرة تهزني جدًا".



حسن حسنى يحصد جائزة فاتن حمامة

حسن حسنى وهشام نزيه وريف فاينز

كرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، في الدورة الـ 40، الفنان الراحل حسن حسنى ومنحه جائزة فاتن حمامة عن مجمل أعماله، وأعرب عن سعادته الكبيرة وقال حسن حسنى باكيا أثناء تكريمه "أنا سعيد جدًا جدًا أنهم لحقوا يكرمونى وأنا لسه عايش"، ووجه الشكر لكل القائمين على المهرجان"، كما حصد جائزة فاتن حمامة في نفس الدورة الموسيقار هشام نزيه، كما حصد نفس الجائزة النجم البرطيانى ريف فاينز.



منة شلبى تحصد جائزة فاتن حمامة

منة شلبى والمخرج شريف عرفة والمخرج والممثل البريطانى تيرى جيليام

عبرت الفنانة منة شلبى عن سعادتها البالغة بتكريمها من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 41، خاصة بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة التقديرية، مشيرة إلى أنها أمر يدعو للفخر تكريمها من مهرجان بلدها، لافتة إلا أنها عندما تلقت خبر الجائزة شعرت بنجاح كبير.

وأشارت منة إلى أن تكريها بجانب نجوم كبار وتحديدًا المخرج الكبير شريف عرفة، يدعو للفخر والتقدير، موضحة أن شريف عرفة مؤسسة إخراجية ضخمة، وله باع كبير فى السينما، خصوصًا أعماله مع الكاتب وحيد حامد، والنجم الكبير عادل إمام، وغيرها من الأعمال التى حفرت تاريخ السينما المصرية.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ41، المخرج المصري الكبير شريف عرفة، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها 22 فيلما روائيا طويلا، منها "اللعب مع الكبار" الذي اختير ضمن قائمة أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين، في استفتاء شارك فيه العديد من النقاد المصريين، تحت إشراف الكاتب الراحل سعد الدين وهبة، رئيس مهرجان القاهرة الأسبق، خلال الدورة 20 من تاريخ المهرجان.

كما كرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى المخرج والممثل وكاتب السيناريو البريطانى تيرى جيليام، بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة عقود، وإسهاماته البارزة فى صناعة السينما والتى تجعل منه واحدا من أهم مخرجى العصر.



منى زكى تحصد جائزة فاتن حمامة

منى زكى

منح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، النجمة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، وذلك تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة، وأشارت منى زكى إلى أن اختيارها للتكريم بجائزة عظيمة تحمل اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة من مهرجان القاهرة العريق، يجعلها تشعر بالفخر والسعادة والامتنان لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملها بالفن، ولكل زميل ومخرج وكاتب وعامل في هذه المهنة كان سببا في هذه اللحظة التي لن تنسى، مضيفة: "مبسوطة أوى وحاسة بمسئولية كبيرة جدا لأن الجائزة كبيرة أنا حتى ماكنتش عارفة المفروض أكتب إيه في الكلمة اللى هقولها وقت استلام الجائزة".



كريم عبد العزيز

كريم عبد العزيز

وأخيرا يمنح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى في دورته الـ 43 والتي ستقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر المقبل، وذلك تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

من جانبه وجه النجم كريم عبد العزيز، الشكر لإدارة المهرجان على هذا التكريم الذي يحمل اسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، واصفا التكريم بأنه بمثابة نقطة فارقة في مسيرته الفنية التي انطلقت من فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وصولا إلى مسلسل "الاختيار 2" الذي عرض في رمضان الماضي وفيلم "كيرة والجن" الذي يواصل تصويره حاليا.

أضاف "عبد العزيز" أن التكريم ذكره ببداياته التي كان يأمل فيها أن يكون ضمن الفنانين المدعوين لحضور فعاليات المهرجان، الذي يعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية بل وأهمها في منطقة الشرق الأوسط، ليجد نفسه في الدورة المنتظر إقامتها نوفمبر المقبل، مكرما وليس مدعوا فقط.