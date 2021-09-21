شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشوق جمهوره بمقطع من أغنية "ع الدوغرى" قبل طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم أحمد سعد جمهوره بنشر مقطع من أغنيته الجديدة "ع الدوغرى" الذى يطرحها غدا على طريقة الدويتو مع مصطفى حجاج، وعلق قائلا: "انتظروا ع الدوغرى بكرة الساعة 6".

وطرح مؤخرا أحمد سعد البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة "ع الدوغرى" التى يشاركه فيها المطرب مصطفى حجاج، ونشر سعد البوستر عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "قريبا جدا".

وكان المطرب أحمد سعد حصد مؤخرا جائزة أفضل تتر عن مسلسل الاختيار 2، فيما حصد مصطفى حجاج على جائزة أفضل صوت شاب، وذلك فى حفل توزيع جوائز دير جيست فى الدورة الـ18.

وسبق وتعرض الفنان أحمد سعد، لهجوم عنيف من أحد متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام" فى كومنت على أحد المنشورات الخاص بها.

وكتبت لها إحدى الفتيات "كنت بقدرك وأحب أسمع أغانيك بس لما جيت فرح عندنا فى طنطا وعشان الفيلا بعيده قولت أنا مبنزلش فلاحين وأنت أصلاً متعرفش إحنا فلاحين ولا لاء وأعتقد عرفت لما جيت وشوفت الفرح والمستوى ومستويات الناس بس للعلم الفلاحين ناس محترمين جدًا وبيقدروا الناس جدًا وشكرًا ليك".

ورد الفنان أحمد سعد على هذا الهجوم العنيف قائلا: "معلوماتك مغلوطة لأن ده تالت فرح ليا فى نفس المكان وأنا أتمنى أكون فى جدعنة ورجولة وشرف الفلاحين".