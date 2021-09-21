شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم كاتبة روائية عن الزواج السعيد فى مسلسلها "دليلك الذكى للطلاق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة إنجى المقدم لـ"الخليج 365"، إنها انتهت من تصوير نصف مشاهد مسلسلها "دليلك الذكى للطلاق"، الذى يعد أولى بطولاتها في الدراما، مشيرة إلى أنها تصورمشاهدها يومياً بشكل مكثف، للإنتهاء من العمل نهائيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل أمريكى بعنوان Girlfriends' Guide to Divorce.

وأضافت المقدم أن المسلسل لايت إجتماعى، إذ تجسد شخصية كاتبة روائية لديها سلسلة من الكتب عن الزواج وتدعى الشخصية "فريدة"، ولكن مع بداية الحلقات يكتشف المشاهد أن تلك المرأة تعانى من أزمات كثيرة في حياتها الشخصية والعائلية رغم أن الكتب التي تكتبها تتناول قصص النجاح السعيد وخلافه ، ويشارك فى بطولة العمل كل من عمر الشناوى، هيدى كرم، انجى أبو زيد، سالى شاهين، وأخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.

وتدور قصة النسخة الأصلية من المسلسل حول سيدة في الأربعينات من عمرها، وهي مؤلفة سلسلة كتب الأكثر مبيعًا عن المساعدة الذاتية، وتكتب عن الزواج ورعاية الأطفال، بينما تكافح لإخفاء الحقيقة حول انفصالها عن زوجها، بينما تواصل قضاء بعض الوقت مع الأمهات المطلقات للاستفادة من الانفصال، وذلك في إطار كوميدى.

يذكر أن انجى المقدم شاركت في دراما رمضان الماضى بمسلسل "الاختيار 2، تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، كما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبرى وهشام سليم وماجدة زكى.