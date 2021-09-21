فن ومشاهير

"فرق خبرة" يجمع محمد الشرنوبى وهدى المفتى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد الشرنوبى التحضير لفيلم جديد بعنوان "فرق خبرة" برفقة الفنانة هدى المفتى، ومن المقرر بدء تصوير العمل خلال الأيام المقبلة تمهيدا لطرحه السينمات.

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من ناحية أخرى، يشارك محمد الشرنوبى فى مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوي"، بطولة النجم يحيى الفخرانى وإياد نصار والمطربة الشابة كارمن سليمان، وتدور الأحداث فى أجواء ألف ليلة وليلة الساحرة المثيرة ورغم أنها يغلب عليها الطابع الكوميدي الغنائي إلا أنها تضم عناصر الدراما المسرحية من التشويق والصراع الإنسانى في أحداث تجمع الحب والخيانة والتآمر والصراع على السلطة.

وكان موقع يوتيوب قد حذف أغنية "إيه اللذاذة دى"، للمطرب محمد الشرنوبى بعد ساعات من طرحها بسبب مخاطبة سارة الطباخ لإدارة يوتيوب وإرسال العقد المبرم بينها وبين الشرنوبى، وهو ما ترتب عليه حذف الأغنية.

"إيه اللذاذة دي" من ألحان الشرنوبي، ومن كلمات محمد يسرى، توزيع وميكس وماستر جلال حمداوى، فى ثانى تعاون بين يسرى وشرنوبى بعد أغنية "نستنى قوام".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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