داليا مبارك تشارك في أوبريت “ليلة وطن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع نجاح أغنيتها الجديدة “يمكن” التي لاقت استحساناً كبيراً لدى الجمهور العربي، شاركت الفنانة داليا مبارك مؤخراً في حفل خاص لشركتي Milk Makeup و Sephora العالميتين في دبي بوجود ممثلي الشركتين.

والتقت داليا خلال الحفل بمؤسس شركة Milk Makeup وتبادلا أطراف الحديث حول أحدث صيحات الجمال بشكل عام وعن المشاريع المستقبيلة للطرفين، خاصة أن داليا هي فنانة سعودية شابة وتعتبر الأقرب لجيل الشباب في المملكة والخليج العربي.

تألقت داليا خلال الحفل بفستان أزرق من تنسيق مايا التل، لفت الأنظار وأثار اعجاب متابعيها وسط اجماعهم على التجدد والتغير الذي تقوم به مؤخراً على صعيد الإطلالات.

من جهة أخرى، توجّهت داليا الى المملكة العربية السعودية حيث ستشارك في الأوبريت الوطني الضخم الذي سيجمعها مع النجوم راشد الماجد، ماجد المهندس، خالد عبد الرحمن وعائض ، وذلك لمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يصادف في الـ 23 من سبتمبر. ومن المتوقع أن يشكل هذا الأوبريت حالة فنية استثنائية، خاصة أن المشاركين هم من أبرز نجوم الوطن العربي وأبرز الأصوات الخليجية.

هذا وتستعد داليا لعدة مشاريع فنية أخرى، منها إحياء حفل خاص لمناسبة العيد الوطني الإماراتي في أواخر نوفمبر، ومشاركتها في معرض إكسبو 2021 الدولي في دبي الشهر القادم.

يذكر أن داليا ما زالت تحصد نجاح أغنية “يمكن” التي لاقت أصداء إيجابية عند جمهورها وحققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب وهي من كلمات الشاعر علي بو غيث وألحان النجم بدر الشعيبي، وتوزيع علي المتروك، كما وتنشط حالياً في التحضير لعدد من الأعمال الغنائية المميزة التس ستطلقها قريباً.