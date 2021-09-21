عيسى المرزوق يُعلن عن تعاون قريب مع عمر صباغ.. “شيء خطير بانتظاركم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان الكويتي عيسى المرزوق عن تعاون قريب سيجمعه مع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.

ونشر “المرزوق” صورة لـ”صباغ” عبر خاصية الستوري في صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” وعلق عليها قائلًا: “تعاون قريب مع عمر صباغ”.

من جانبه أعاد عمر صباغ نشر الصورة عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام” وعلّق على كلام عيسى المرزوق قائلًا: “شيء خطير في طريقه إليكم”.

وأثار منشور عيسى المرزوق تساؤلات المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي حول التعاون الذي سيجمعه مع عمر صباغ، وإن كانت الأغنية المنتظرة باللهجة الخليجية؟ كما تساءل البعض عن النمط الموسيقي للأغنية، وإن كانت إيقاعية أو رومانسية؟