شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة الإسبانية كارلا نييتو عضوة بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصل إلى مصر مساء الجمعة القادم النجمة الإسبانية العالمية كارلا نييتو، وذلك للمشاركة في عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى في دورته السابعة والثلاثين والمقرر افتتاح فعالياتها مساء السبت القادم وتستمر حتى 30 سبتمبر الجارى.

كارلا نيتو واحدة من صاحبات الوجوه السينمائية المتعددة والتي يعرفها جيدا عشاق السينما في أوروبا وأمريكا بفضل أفلامها المتميزة، والتي دائما ما تناقش فيها قضايا مصيرية تهم الجمهور وتحاول بها أن تفرض وتنشر ثقافة إنسانية جديدة تقوم على احترام النفس البشرية وتدعم قضايا المراة والفئات الفقيرة والمهمشة في العالم .

كما يشارك في عضوية لجنة تحكيم مسابقة أفلام دول البحر المتوسط، كل من المنتجة انجريد ليل هوجتون من النرويج، والمخرج الفرنسي اوليفر كوسيماك، والمخرج المصري سامح عبدالعزيز، والمخرج السوري جود سعيد .