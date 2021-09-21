شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدا عن الرجال.. 3 شخصيات نسائية شريرة وقع فى حبها متابعى السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار عدد من مؤلفى السينما العالمية الخروج عن المألوف فى اختيار من يلعب أدوار الشر، حيث من المعتاد أن يلعب نوعية هذه الأدوار هم الممثلين الرجال، لكن استطاع البعض أن يأخذ الممثلات العالميات لهذا الخط السينمائى، حتى أصبح هناك 3 شخصيات نسائية استطاعت لفت أنظارالعالم، عندما قاموا بـ لعب أدوارالشر.

أول شخصية هي بيلاتريكس لسترانج التي لعبتها الممثلة هيلينا بونهام كارتر، في سلسلة أفلام هارى بوتر، منذ بداية طرحها في عام 2001، وظهرت تقريبا في جميع الأفلام التي طرحت أخر أفلامها في 2011.

واستطاعت شخصية لسترانج في اللعب على مشاعر متابعى السلسلة منذ بداية طرحها، واستطاعت جذب أنظار متابعى العمل، والتحقيق والتدقيق في أصل الشخصية وجوانبها.



يلاتريكس لسترانج

ثانى شخصية هي هارلي كوين، التي ظهرت في سلسلة باتمان للرسوم المتحركة في 1992، ومن ثم بدأت الظهرو في الأعمال الكرتونية لـ شخصية باتمان، وتم تجسيد الشخصية عدة مرات، ألأ أنه استطاعت الممثلة مارجوت روبي السيطرة عليها، والفوز بتشجيع وإعجاب متابعى سلسلة DC.

ومن خلال أول جزء لـ The Suicide Squad، استطاعت روبى تكييف الشخصية بشكل جديد، خاصة مع رسم شكل محدد، واستطاعت بالرغم من كونها الشخص الشرير في العمل، ألا أنها كسبت حب واستعطاف مشاهدى الفيلم.



هارلي كوين

ثالث شخصية هي Cruella، أحدث الشخصيات النسائية الشريرة التي ظهرت في أفلام عالمية، خلال العام الجارى، وبالرغم من معرفة متابعى أفلام ديزنى بـ شخصية كرويلا، ألا أن العمل الجديد لعب على الشخصية من منظور مختلف.

فـ استطاع فيلم Cruella أن يجذب أنظار متابعى العمل من خلال طرح وجهة نظر جديد عن الشخصية التي لعبتها إيما ستون، فرسمت حدود ولغة جديدة للشخصية، وذلك مع الكف عن أسباب تغيير الشخصية من المسالمة إىل واحدة من أكثر النساء شرا في عالم ديزنى، وذلك بسبب بعض الأحداث التي واجهتها، وبالتالي وبالرغم من كونها الشخصية الشريرة ألا أنها كسبت تعاطف المتابعين.