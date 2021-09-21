شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم PASSING المستوحى من رواية نيلا لارسن فى العشرينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم PASSING، عن الملامح الأولي للعمل المستوحى من رواية نيلا لارسن التى تسرد حقبة عشرينيات القرن الماضي، والتى تقوم ببطولته النجمة العالمية تيسا طومسون ومن إخراج ريبيكا هول، والمقرر طرحه فى 10 نوفمبر المقبل عبر إحدى المنصات.

الفيلم الجديد تدور أحداثه في هارلم في عشرينيات القرن الماضي، ويسرد الفيلم لم الشمل بين إيرين (طومسون)، ربة منزل من اصحاب البشرة السمرا، التى تعاني من انهيار عاطفي، وكلير (نيجا) صديقتها السابقة في الطفولة التي أصبحت الآن امرأة بيضاء ثرية (ومتزوجة من رجل أبيض، الذي لعبه الكسندر سكارسجارد)، وسرعان ماتتوالي الاحداث بعد اصطدامهم ببعضهم البعض.

وعلى جانب آخر، كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والإثارة YOU، عن التريلر الرسمى للموسم الجديد المقرر طرحه فى منتصف أكتوبر المقبل، والذى ظهرت بعض تفاصيله فى التريلر الذى تخطى مدته حولى دقيقتين ونصف، وظهر السيكوباتى جو جولدبرج فى التريلر الرسمي من الموسم الجديد بعد انتقاله للعيش مع صديقته الأخيرة إلى منطقة أخرى، وسرعان ما رزق بطفل منها ليبدأ فى ممارسة عادته فى استدراج الفتيات.



جانب من الفيلم



طومسون

وكان قد انضم مؤخرًا النجم سكوت مايكل فوستر، الذى لعب دور البطولة فى Crazy Ex-Girlfriend إلى الموسم الثالث من سلسلة القاتل المتسلسل YOU وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع deadline.

ويلعب فوستر، فى الموسم الثالث من YOU، دور رايان، وهو مراسل تليفزيونى محلى، تغلب على تاريخ من الإدمان، ولديه أسرار، بما فى ذلك سلوك متحكم يحتفظ به لأولئك الأقرب إليه وأى شخص يعترض طريقه.