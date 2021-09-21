شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أمير كرارة فى مهرجان المسرح العربى.. ويعلق: شكرا أكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أمير كرارة الشكر إلى أكاديمية الفنون والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين بعد تكريمه من مهرجان المسرح العربى الذى تنظمه أكاديمية الفنون ونشر مجموعة من الصور عبر حسابه على "انستجرام" من التكريم.

وعلق كرارة على صور تكريمه قائلا: "شكراً أكاديمية الفنون وشكراً معهد فنون مسرحية على التكريم والاستقبال المحترم وشكراً الأستاذ أشرف زكي المحترم".

وانطلقت فعاليات الدورة 38 من مهرجان المسرح العربى، أمس الاثنين، وتتواصل على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة 10 عروض عربية اختيرت من بين 74 عرضاً تقدم أصحابها للمشاركة.

ويشارك بمهرجان المسرح العربى 10 عروض متنوعة وهى عرض "توشوريت" إخراج خالد شكرى ، وعرض " وعد الدم " إخراج أحمد الرمادى ، وعرض " نور " إخراج أحمد ثروت ، وعرض " أول فيصل برودواي " إخراج حسام قشوه ، وعرض " خلى بالك " إخراج محمود عبد الرازق " وعرض " بداية ونهاية " إخراج إبراهيم أشرف ، وعرض " سجن النسا " إخراج يوسف مراد ، وعرض " صوت بدا صدى " إخراج محمد فريد ، وعرض " أحلام شقية " إخراج تغريد عبد الرحمن ، وعرض " رصد خان " إخراج محمد حسنى.