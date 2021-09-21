شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى خاطر وبيومى فؤاد وأوس أوس يبدأون بروفات المسرحية الجديدة "عائلة تس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفنانون مصطفى خاطر وبيومى فؤاد وأوس أوس بروفات المسرحية الكوميدية الجديدة "عائلة تس"، ويشارك في بطولتها شيماء سيف ومحمد سلام ومصطفى البنا، وإخراج أوتاكا، وإنتاج آلاء الغزالى، ومن المفترض تقديم أولى عروض هذه المسرحية فى فعاليات موسم الرياض، المقرر إنطلاقه منتصف أكتوبر المقبل، ويستمر حتى منتصف يناير من العام الجديد.

فى سياق مختلف يشارك الفنان مصطفى خاطر فى فيلم "مربع برمودا"، ويجسد خاطر في الفيلم شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة وتمر الشخصية بعدد من التحولات، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت، ومن المقرر عرضه آخر العام، ويظهر فيه خاطر وعبد الجليل بلوك وشكل جديد، حيث يظهر الأول بشعر مسبسب، والثانى أصلع.

ويعرض حاليًا للفنان مصطفى خاطر فيلم "العارف" في السينمات من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وينتظر عرض فيلم "تماسيح النيل " ويجسد مصطفى خاطر وحمدى الميرغنى شابين يقومان بأعمال النصب فى إطار كوميدى، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوى، الذى يجسد دور رجل ثرى ويتعرض للنصب أثناء رحلته البحرية، حيث تدور أحداث العمل فى إطار كوميدى مشوق ما بين الأقصر وأسوان، ويجرى تصوير الفيلم على متن إحدى المراكب النيلية.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هنادى مهنا، كريم عفيفى، محمد ثروت، ويزو، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج سامح عبدالعزيز.